Manaus

Moto em alta velocidade atropela criança e deixa duas pessoas feridas na zona Leste de Manaus

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro imediato às vítimas.

Por Beatriz Silveira

24/08/2025 às 10:13

Notícias de Manaus – Na noite deste sábado (23), um acidente de trânsito deixou uma mulher e uma criança feridas na rua São João, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus. De acordo com testemunhas, as vítimas foram atropeladas por uma motocicleta que perdeu o controle e acabou subindo na calçada.

Relatos apontam que o motociclista trafegava em alta velocidade quando tentou desviar de um carro que realizava uma conversão. Ao perder o controle da direção, ele invadiu a calçada e atingiu uma criança que passava pelo local. A passageira que estava na garupa foi arremessada devido ao impacto e sofreu ferimentos graves.

O condutor da moto, ainda não identificado, teve apenas escoriações leves em uma das pernas. Moradores da região relataram que ele tentou fugir logo após o acidente, mas foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que registrou a ocorrência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e prestaram socorro imediato às vítimas. A mulher e a criança foram encaminhadas para unidades de saúde da capital, mas, até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado clínico delas.

O acidente causou grande comoção entre os moradores da área, que cobram mais fiscalização de trânsito na região, marcada pelo fluxo intenso de motociclistas. A dinâmica completa do caso deverá ser investigada pelas autoridades competentes.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

