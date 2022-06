Motociata com a presença de Bolsonaro reúne milhares de motociclistas em Manaus

Redação AM POST

Pelo menos 12 mil motociclistas participaram do passeio de moto liderado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), na tarde deste sábado, segundo informações da coordenação do evento. A motociata iniciou por volta das 16h30 e saiu do Complexo Turístico Ponta Negra, percorrendo as principais avenidas de Manaus e encerrou dentro do Sambódromo, onde acontecia o encerramento do 24° Congresso Internacional da Visão Celuar no Modelo dos 12.

Durante o breve discurso no Sambódromo, Bolsonaro agradeceu à população por mais uma vez ter sido recebido com carinho e atenção. Ele também agradeceu ao coronel Alfredo Menezes pela oportunidade de estar na cidade e ter realizado o passeio de moto, uma vez que o coronel foi na garupa da motocicleta do presidente.

“Agradeço por estar aqui e ser recebido por vocês. Reafirmo mais uma vez o compromosso com a região e com a Zona Franca de Manaus. Eu não trataria deferente a Zona Franca que ajuda a manter a Amazônia brasileira que atraí a cobiça internacional”, comentou ao salientar que será sempre o defensor do modelo, assim como da família brasileira afirmando que quer um estado livre e soberano.

Para o militar da reserva do Exército Brasileiro, coronel Alfredo Menezes (PL), tudo transcorreu conforme o esperado. Ele disse que o presidente deixou a capital mais uma vez impressionado com o carinho da população. “A população atendeu ao nosso chamado e foi para a motociata. Foi histórico ver muitas famílias, pessoas queridas que queriam ver ou mesmo dar seu apoio ao presidente. Só tenho a agradecer”, afirmou.

O aposentado Walter Valente, 67, fez questão de ir à Ponta Negra prestar apoio ao presidente mesmo contraiando a orientação médica após ser submetido a um cateterismo há 20 dias. “Vim participar do passeio de carro. Trouxe minha esposa, meu filho e minha neta. Tinha que vim prestigiar a maior lenda política do meu país”, destacou.

Durante o percurso da motociata, Bolsonaro chegou a fazer algumas paradas para cumprimentar apoiadores que o aguardavam nas calçadas, mesmo contrariando sua equipe de segurança.

O presidente chegou a Manaus na manhã deste sábado, por volta das 10h45, e no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes recebeu lideranças dos Movimentos de Direita e Conservadores. Após o encontro, o chefe do executivo federal participou de um culto em uma igreja na Ponta Negra e um almoço na mesma região da cidade. Depois de cumpri a última agenda no Sambódromo, ele seguiu para o aeroporto com retorno a Brasília.