Motociclista agoniza no asfalto após colisão na Avenida Rodrigo Otávio em Manaus

Notícias de Manaus – Um acidente grave envolvendo duas motocicletas causou transtornos e deixou ao menos um motociclista ferido na manhã desta quarta-feira (16), em Manaus. A colisão aconteceu por volta das 6h45, na Avenida Rodrigo Otávio, em frente à Faculdade Boas Novas, no bairro Japiim, zona sul da cidade.

De acordo com testemunhas, o impacto foi forte e resultou na queda dos condutores no meio da via. Um dos motociclistas ficou gravemente ferido e foi filmado por populares enquanto agonizava no asfalto, à espera de atendimento médico. As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram a vítima em estado de sofrimento, enquanto agentes da Polícia Militar controlavam o tráfego na região.

PUBLICIDADE

A faixa da direita da avenida, no sentido Distrito Industrial, precisou ser interditada, provocando lentidão e engarrafamento nas primeiras horas da manhã, especialmente no horário de pico. Equipes de trânsito foram acionadas para orientar motoristas e evitar novos acidentes.

Leia também: Trio ligado a líder religioso pedófilo é preso em Manaus na 2ª fase da Operação Mateus 7:15

Até o momento, não há informações oficiais sobre a dinâmica do acidente nem sobre o estado de saúde atualizado dos envolvidos. Também não foi informado se houve atendimento imediato do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ou se os motociclistas foram levados a alguma unidade hospitalar.

PUBLICIDADE

O caso deve ser investigado para esclarecer as causas do acidente, e novas informações podem ser divulgadas ao longo do dia. A cena impactante reacende o alerta sobre os altos índices de acidentes envolvendo motociclistas em Manaus, muitos deles com consequências graves ou fatais.