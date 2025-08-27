A notícia que atravessa o Brasil!

Motociclista atropela pedestre e vai parar embaixo de carreta no Distrito Industrial de Manaus

Vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas a hospitais da capital.

Por Beatriz Silveira

27/08/2025 às 20:00 - Atualizado em 27/08/2025 às 20:36

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – Um grave acidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (27), no bairro Distrito Industrial, zona Sul de Manaus. Um motociclista atropelou um pedestre que tentava atravessar a avenida Guaruba e, em seguida, foi parar embaixo das rodas de uma carreta.

Segundo a polícia, o motociclista realizava uma ultrapassagem quando colidiu contra o pedestre. Após o impacto, ele perdeu o controle da moto e caiu sob o veículo de carga. Ainda não há confirmação se a carreta chegou a passar por cima do condutor.

Apesar da gravidade, tanto o motociclista quanto o pedestre sobreviveram. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu as vítimas, levando o condutor ao Hospital João Lúcio e o pedestre ao Hospital Platão Araújo.

O caso foi registrado pela polícia, e uma perícia deve apontar as causas do acidente.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

