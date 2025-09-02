A notícia que atravessa o Brasil!

Motociclista de 21 anos morre após colisão com carro na avenida Torquato Tapajós, em Manaus

Motorista que causou acidente abandonou veículo e tentou fugir; polícia prendeu suspeito após ação de motociclistas.

Por Marcia Jornalist

02/09/2025 às 07:11

Notícias de Manaus – Na noite desta segunda-feira (1º de setembro), um grave acidente na avenida Torquato Tapajós, zona Norte de Manaus, terminou com a morte do motociclista Saulo Santos, de 21 anos.

Segundo testemunhas, o motorista Jurandir Lima, de 58 anos, conduzia um Chevrolet Celta prata e realizou um retorno no local, aproveitando um espaço no canteiro central. Durante a manobra, ele colidiu violentamente contra a moto pilotada por Saulo, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Após a batida, Jurandir abandonou o carro e tentou se esconder nas proximidades. Motociclistas que presenciaram o ocorrido perceberam a atitude do motorista e começaram a apedrejar o veículo envolvido, gerando tumulto até a chegada da polícia.

Policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para controlar a situação e efetuaram a prisão do motorista. A mãe da vítima esteve no local para o reconhecimento do corpo, acompanhada por familiares, que acompanharam o momento de dor e consternação.

LEIA MAIS: Veja as vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira em Manaus

O corpo de Saulo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil abriu investigação para apurar a dinâmica do acidente e a possível responsabilidade de Jurandir.

O suspeito foi conduzido à delegacia para prestar depoimento e deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (2).

