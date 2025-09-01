Motociclista de 21 anos morre em colisão na avenida Torquato Tapajós em Manaus

Notícias de Manaus – Um acidente de trânsito resultou na morte do motociclista Saulo Gonçalves, de 21 anos, na noite desta segunda-feira (1º/9), na avenida Torquato Tapajós, zona Norte de Manaus. A colisão envolveu a moto conduzida pela vítima e um veículo Chevrolet Celta, de cor prata, dirigido por Jurandir Lima, de 59 anos.

Testemunhas relataram que o motorista do carro realizou um retorno irregular, aproveitando um espaço no canteiro central da via, quando acabou atingindo violentamente a motocicleta. O impacto foi tão forte que Saulo não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro.

Após a colisão, Jurandir abandonou o carro e tentou se esconder, mas a atitude revoltou motociclistas que passavam pela região. Indignados, eles chegaram a apedrejar o veículo envolvido no acidente. A situação foi controlada com a chegada de policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que também efetuaram a prisão do motorista.

A mãe da vítima esteve na cena do acidente e, emocionada, realizou o reconhecimento do corpo acompanhada por familiares. O corpo de Saulo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe.

O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias do acidente e avaliar a responsabilidade do condutor do automóvel. Jurandir foi levado para a delegacia, onde prestou depoimento, e deve passar por audiência de custódia nesta terça-feira (2).

A morte precoce de Saulo gerou grande comoção entre amigos e familiares, além de reacender discussões sobre a imprudência no trânsito e os riscos de manobras irregulares em vias movimentadas de Manaus.