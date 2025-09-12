A notícia que atravessa o Brasil!

Motociclista de aplicativo e passageira ficam feridos após colisão na Av. Rodrigo Otávio em Manaus

Condutor diz ter sido fechado por Mobi e carreta.

Por Beatriz Silveira

12/09/2025 às 20:20

Notícias de Manaus – Um acidente de trânsito registrado na Avenida Rodrigo Otávio, na Zona Sul de Manaus, deixou um motociclista de aplicativo e sua passageira com ferimentos leves nesta sexta-feira (12). De acordo com as primeiras informações, a motocicleta colidiu contra a lateral de um carro, fazendo com que o condutor perdesse o equilíbrio e caísse na pista.

Em relato feito no local, o motociclista — que preferiu não se identificar — afirmou que trafegava pelo trecho quando um carro Mobi branco e uma carreta teriam fechado sua passagem em uma área mais estreita da via. Segundo ele, tanto o condutor quanto a passageira sofreram apenas escoriações. A mulher recebeu ajuda de um motorista que passava pela avenida e foi levada ao SPA da Zona Sul para avaliação.

Leia também: Ônibus voltam a circular normalmente em Manaus após paralisação dos rodoviários

O condutor informou ainda que não acionaria o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), por considerar que as lesões eram superficiais. Ele relatou que os veículos envolvidos no episódio, a carreta e o Mobi, chegaram a parar logo após a colisão para verificar sua condição e, ao constatar que ele estava consciente, seguiram viagem. As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas.

Apesar do susto, não houve registro de ferimentos graves. A moto foi retirada para o acostamento com a ajuda de populares, e o fluxo na Avenida Rodrigo Otávio seguiu com atenção redobrada dos demais condutores. O caso serve de alerta para a necessidade de prudência em trechos com estreitamento de pista e grande circulação de veículos pesados, comuns naquela região da cidade.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

