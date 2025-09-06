A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

Motociclista de aplicativo morre após ser atingido por carro em Manaus

Acidente na Av. Cosme Ferreira deixou vítima em estado grave; motorista fugiu sem prestar socorro.

Por Fernanda Pereira

06/09/2025 às 13:41

Foto: Reprodução

Notícia de Manaus – Um homem identificado como Eules da Silva e Silva, de 46 anos, morreu na madrugada deste sábado (6) após se envolver em um acidente de trânsito na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, zona leste de Manaus. A vítima, que trabalhava como motociclista de aplicativo, havia se ferido gravemente na noite de sexta-feira (5), quando sua moto foi atingida por um carro de cor cinza.

Com o impacto, Eules caiu e bateu a cabeça, entrando em convulsão. Equipes do Corpo de Bombeiros prestaram os primeiros atendimentos no local antes do transporte da vítima pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) a um hospital da capital, onde não resistiu aos ferimentos.

Leia mais: Perícia do Amazonas é modernizada com sistema digital que acelera investigações

Testemunhas relataram que o motorista do carro fugiu sem prestar socorro. A motocicleta da vítima, placa NOO 0521, foi reconhecida por amigos presentes no local. Câmeras de segurança de um supermercado próximo devem auxiliar a Polícia Civil na identificação do condutor.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e segue sob investigação, com as autoridades apurando as circunstâncias do acidente e a responsabilidade do motorista.

