Motociclista de app e passageira ficam feridos em colisão com carro em Manaus

Notícias de Manaus – Um motorista por aplicativo e uma passageira ficaram feridos, nesta quinta-feira (25), após um acidente de trânsito na avenida Torquato Tapajós, bairro São Geraldo, zona centro-sul de Manaus.

De acordo com testemunhas, o motociclista não percebeu e colidiu com a traseira de um carro que havia parado na faixa de pedestre.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com as informações preliminares, o motociclista acabou não percebendo e colidiu com a traseira de um carro que havia parado na faixa de pedestre.

As vítimas foram encaminhadas por equipes do Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência (Samu) para uma unidade hospitalar. Ambos apenas ficaram com ferimentos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST