Motociclista de delivery sofre acidente grave após colisão com ônibus em Manaus

Notícias de Manaus – Um entregador de delivery ficou seriamente ferido após colidir contra a lateral de um ônibus da empresa Expresso Coroado, na noite desta sexta-feira (19/09), em Manaus. O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Montifuge e Itotuzi, no bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul da cidade.

O impacto foi tão forte que o motociclista foi arremessado ao chão, enquanto a moto ficou destruída. Imagens de câmeras de segurança da região mostram o instante em que ele tenta atravessar a via e acaba atingido pelo coletivo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima, ainda não identificada, para uma unidade hospitalar. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre seu estado de saúde.

O motorista do ônibus permaneceu no local e acompanhou o trabalho de resgate. Familiares do entregador recolheram a motocicleta após o acidente. A Polícia Militar também esteve na área para isolar o cruzamento até a remoção da vítima.