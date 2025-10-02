Motociclista é arremessado após colisão com micro-ônibus em Manaus; assista

Notícias de Manaus – Um motociclista foi arremessado após colidir com um micro-ônibus na manhã desta quinta-feira (2), na rua 1, bairro Alvorada 3, zona centro-oeste de Manaus. Câmeras de segurança próximas ao local registraram o momento em que o condutor da motocicleta cruza um cruzamento sem realizar a parada obrigatória e atinge o veículo coletivo. As imagens mostram o impacto da batida e o instante em que a vítima é lançada para longe após a colisão.

Moradores que presenciaram a ocorrência acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe chegou ao endereço e prestou os primeiros socorros no local, antes de encaminhar o motociclista para uma unidade de saúde. Até o momento, não há informações divulgadas sobre o estado de saúde da vítima.

O ponto do acidente fica em uma via de circulação intensa no Alvorada 3, e o registro em vídeo deve auxiliar no esclarecimento das circunstâncias do fato. As autoridades de trânsito deverão conduzir as apurações para determinar eventuais responsabilidades, com base nas imagens e nos relatos colhidos no endereço.

A colisão chamou a atenção de quem passava pela região e reforçou o alerta para o cumprimento das normas de circulação, especialmente a parada obrigatória em cruzamentos. Novas informações sobre o quadro clínico do motociclista e os desdobramentos da investigação não haviam sido divulgadas até a publicação desta matéria.