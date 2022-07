Motociclista é arremessado e vai parar em cima de carro durante acidente em Manaus

Redação AM POST

Um motociclista foi arremessado durante uma colisão com um carro neste sábado (9), na Avenida Mulateiro, no bairro Monte das Oliveiras, na zona Norte de Manaus.

A moto do homem, que ainda não foi identificado, colidiu com um carro após uma ultrapassagem na via.

Segundo testemunhas, o impacto foi tão forte que arremessou o homem para cima do veículo atingido. A vítima ficou presa em cima do carro até a chegada o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e ele foi encaminhado para o SPA do Galiléia.

A vítima sofreu ferimentos e deixou rastros de sangue em cima do veículo.

Não há informações sobre quem teria causado o acidente. O caso passará por perícia.