A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Motociclista fica entre dois caminhões durante acidente em Manaus; assista

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, causando congestionamento na região.

Por Marcia Jornalist

20/08/2025 às 12:11

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na manhã desta quarta-feira, 20, um motociclista ficou preso entre dois caminhões em uma rua do Coroado, na Zona leste de Manaus. O incidente gerou um congestionamento significativo na área, dificultando a circulação de veículos.

PUBLICIDADE

Ainda não se sabe a identidade da vítima nem o estado de saúde dela, mas equipes do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local para auxiliar na gestão do tráfego. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também está a caminho para prestar socorro ao motociclista.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas testemunhas relatam que a moto foi parar embaixo dos caminhões, o que complicou a situação.

PUBLICIDADE

A mobilização das autoridades é crucial para garantir a segurança dos envolvidos e a desobstrução da via.

LEIA MAIS: Suposto ladrão leva ripadas de facção após cometer assaltos na zona sul de Manaus; assista

As autoridades pedem cautela aos motoristas que transitam pela região. Mais informações sobre o estado de saúde do motociclista e detalhes do acidente serão divulgadas assim que disponíveis.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Cinema

“Nossa Culpa”: saiba quando estreia o último filme da trilogia “Culpados”

Noah e Nick retornam para o desfecho da história do casal

há 29 segundos

Amazonas

Amazonas solicita crédito extraordinário ao Governo Federal para enfrentar estiagem e garantir assistência a famílias vulneráveis

A proposta inclui ações emergenciais para combater a insegurança alimentar e garantir apoio humanitário a mais de 545 mil famílias.

há 6 minutos

Política

Marcel van Hattem critica postagem de Hugo Motta, que anunciou Omar Aziz no comando da CPMI do INSS antes da votação

Segundo Van Hattem, Motta já estava “decretando vitória de Omar” antes do início da disputa. O senador do Amazonas, contudo, perdeu.

há 10 minutos

Brasil

Celso Amorim manifesta “preocupação” com deslocamento de barcos de guerra dos EUA para a Venezuela

Os EUA, sob a gestão do presidente Donald Trump, cogitam uma intervenção militar para derrubar o regime de Nicolás Maduro.

há 12 minutos

Curiosidades

A história esquecida dos soldados indianos e africanos na Segunda Guerra Mundial

Exposição resgata participação das colônias britânicas

há 13 minutos