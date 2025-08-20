Motociclista fica entre dois caminhões durante acidente em Manaus; assista

Notícias de Manaus – Na manhã desta quarta-feira, 20, um motociclista ficou preso entre dois caminhões em uma rua do Coroado, na Zona leste de Manaus. O incidente gerou um congestionamento significativo na área, dificultando a circulação de veículos.

Ainda não se sabe a identidade da vítima nem o estado de saúde dela, mas equipes do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU) estão no local para auxiliar na gestão do tráfego. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também está a caminho para prestar socorro ao motociclista.

As causas do acidente ainda estão sendo apuradas, mas testemunhas relatam que a moto foi parar embaixo dos caminhões, o que complicou a situação.

A mobilização das autoridades é crucial para garantir a segurança dos envolvidos e a desobstrução da via.

As autoridades pedem cautela aos motoristas que transitam pela região. Mais informações sobre o estado de saúde do motociclista e detalhes do acidente serão divulgadas assim que disponíveis.