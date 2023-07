Motociclista fica ferido após colidir com carro em avenida de Manaus

Um motociclista, ainda não identificado, ficou ferido, na noite desse domingo (30), após colidir de frente com um carro no Igarapé do Passarinho, no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte da capital.

De acordo com informações da Polícia, a vítima foi lançada contra o para-brisa do veículo e a roda dianteira da moto ficou completamente destruída com o impacto. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e encaminhado ao hospital mais próximo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

oS detalhes do estado de saúde dele não foram divulgados.

Redação AM POST