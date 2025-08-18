A notícia que atravessa o Brasil!

Motociclista fica ferido após colisão com caminhão na zona norte de Manaus

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (18), no Conjunto Viver Melhor.

Por Beatriz Silveira

18/08/2025 às 16:04

Notícias de Manaus – Um motociclista ainda não identificado ficou gravemente ferido após colidir com um caminhão tipo caçamba, na manhã desta segunda-feira (18), na Avenida Comendador José Cruz, no Conjunto Viver Melhor, zona norte de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 10h30 e mobilizou equipes de resgate.

De acordo com informações de testemunhas, o homem usava capacete no momento da colisão. No entanto, o equipamento era do tipo com apenas viseira acrílica frontal, que acabou se quebrando com a força do impacto. A vítima sofreu ferimentos graves no rosto e apresentou intenso sangramento, o que exigiu atendimento imediato.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os primeiros socorros ainda no local. Diante da gravidade dos ferimentos, o motociclista precisou ser levado com urgência a uma unidade hospitalar da região, onde recebeu atendimento especializado.

Leia também: CPMI será instalada nesta semana para investigar fraude do INSS

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda não foram totalmente esclarecidas. Informações preliminares apontam que o motociclista teria tentado realizar uma ultrapassagem quando atingiu a lateral do caminhão, mas somente a perícia poderá confirmar as causas.

Moradores da área relataram que a avenida costuma registrar tráfego intenso de veículos pesados, como caminhões e caçambas, especialmente no período da manhã. A Polícia Militar esteve no local para organizar o trânsito e auxiliar no deslocamento da vítima até o hospital.

O estado de saúde do motociclista não havia sido divulgado até a última atualização desta matéria.

 

