Motociclista fica ferido após colisão com carro em avenida de Manaus; veja vídeo

Notícias de Manaus – Na tarde deste domingo (4), um grave acidente de trânsito ocorreu no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus, envolvendo um motociclista e um carro.

Segundo testemunhas, o motociclista trafegava pela via quando foi surpreendido por um veículo que o atingiu, lançando-o ao chão. O impacto do acidente acabou arremessando o motocicleta para o outro lado da rua.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros ao motociclista, que foi encaminhado a uma unidade hospitalar. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

As causas do acidente ainda não foram esclarecidas, e não há confirmação oficial sobre a conduta do motorista do carro após a colisão.

O caso deverá ser apurado pelas autoridades de trânsito competentes.