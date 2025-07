Motociclista fica ferido após colisão com carro na Cidade Nova em Manaus

Notícias de Manaus – Na noite deste sábado (26), um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa ferida no cruzamento da Avenida Margarita com a entrada do conjunto Cidadão 6, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Segundo relatos de testemunhas, a colisão ocorreu em um dos pontos mais movimentados da avenida. A vítima, que pilotava a moto, foi arremessada ao solo com o impacto da batida. Moradores e pessoas que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que conduziu o motociclista para uma unidade hospitalar. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.

O motorista do carro envolvido permaneceu no local após o acidente e colaborou com o socorro à vítima. Até o momento, não há informações oficiais sobre as causas da colisão. A dinâmica do acidente será apurada pelas autoridades competentes, que irão analisar imagens de câmeras e ouvir os envolvidos.

Acidentes como esse reforçam a necessidade de atenção redobrada em cruzamentos e vias de alto fluxo, especialmente durante o período noturno.