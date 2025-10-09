A notícia que atravessa o Brasil!

Motociclista fica ferido após colisão com micro-ônibus no bairro Redenção em Manaus

Imagens que circulam em aplicativos mostram a vítima caída sendo amparada.

Por Beatriz Silveira

09/10/2025 às 21:15

Notícias de Manaus –  Um motociclista, ainda não identificado, ficou ferido após ser atingido por um micro-ônibus na rua Padre Anchieta, no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus. O acidente mobilizou pessoas que passavam pelo local e acompanhavam o atendimento inicial à vítima.

De acordo com relatos de testemunhas, o homem conduzia uma motocicleta de cor vermelha quando houve o impacto com o coletivo. As circunstâncias da colisão não foram detalhadas pelos presentes, que se limitaram a informar que a batida ocorreu enquanto ambos os veículos seguiam pela via.

Leia também: Caso Paulo Onça: Justiça decide que acusado de matar sambista vai a júri popular em Manaus

Um vídeo compartilhado em aplicativos de mensagens mostra o momento posterior ao acidente: o motociclista aparece caído no chão e é amparado por pessoas que estavam por perto. Nas imagens, é possível observar a movimentação de curiosos e a tentativa de prestar auxílio até a chegada de suporte mais especializado.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde da vítima. Também não foram divulgados outros detalhes a respeito do condutor do micro-ônibus ou eventuais danos materiais causados na via após a colisão.

