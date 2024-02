Motociclista fica ferido após colisão com ônibus da linha 708 no Centro de Manaus

Notícias de Manaus – Uma cena assustadora se desenrolou nos cruzamentos da avenida Epaminondas com a 10 de julho, no centro de Manaus, na tarde desta quinta-feira (08),quando um motociclista identificado como Daniel foi gravemente ferido em um acidente envolvendo um ônibus coletivo da linha 708.

Testemunhas que estavam no local relatam que o acidente ocorreu devido a uma aparente falha no semáforo da área, que não estava funcionando no momento da colisão. A vítima aguarda desesperadamente a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para prestar os primeiros socorros e encaminhá-la para atendimento médico.

O motociclista, cuja identidade é Daniel, foi gravemente ferido na colisão e, segundo relatos, seu estado é preocupante. O local do acidente foi isolado para a realização dos procedimentos necessários pelas autoridades competentes.

