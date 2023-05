Motociclista fica ferido após colisão com ônibus em Manaus

Na noite de segunda-feira (22), um motociclista de 34 anos, identificado apenas como “Efraim”, sofreu ferimentos após ser atingido por um ônibus na rua Janauaca, localizada no bairro São José I, na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações fornecidas pela polícia, o ônibus envolvido no incidente estava realizando transporte especial para uma fábrica no Distrito Industrial e transportava funcionários no momento da colisão. O motorista do ônibus prestou socorro à vítima e imediatamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O motociclista foi prontamente atendido pela equipe do Samu e, consciente, foi encaminhado para um hospital na capital. Enquanto isso, os passageiros do ônibus foram redirecionados para outra rota fornecida pela empresa.

A mãe do motociclista compareceu ao local extremamente preocupada com seu filho, mas conseguiu se manter calma e acompanhou todo o atendimento médico até o hospital. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

A Polícia Militar, por meio da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi chamada para atender a ocorrência, e o motorista do ônibus permaneceu no local para prestar depoimento sobre o incidente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Redação AM POST