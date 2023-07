Motociclista fica ferido e carro cai em ribanceira durante grave acidente na Zona Leste de Manaus

Um motociclista, ainda não identificado, ficou ferido e um carro caiu em uma ribanceira durante um grave acidente, nesta segunda-feira (17), na Avenida Autaz Mirim, bairro Coroado, na Zona Leste da capital.

Segundo informações do passageiro do Fiat Uno, o filho estava dirigindo o veículo quando sinalizou que ia parar e reduziu a velocidade. “Estávamos vindo do trabalho, meu filho estava dirigindo”, explicou. “Visualizei a moça na faixa de pedestre […] Ele [motorista] veio freando e já sinalizando com o pisca-alerta”, disse.

No entanto, um segundo veículo, um Honda Civic, não conseguiu frear e acabou colidindo contra a traseira do carro e com um motociclista. O veículo foi empurrado para fora da pista, bateu contra a placa de sinalização e caiu em uma ribanceira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o motociclista.

Redação AM POST