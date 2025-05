Motociclista fica ferido em acidente após instalação de semáforo em Manaus

Notícias de Manaus – Um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente na tarde desta sexta-feira (2), na ladeira do cruzamento entre as avenidas Umberto Calderaro Filho — conhecida popularmente como “Paraíba” — e Belo Horizonte, na zona centro-sul de Manaus. O local, que já registra histórico de ocorrências semelhantes, recebeu recentemente a instalação de um novo semáforo.

Imagens feitas no local mostram o condutor caído sobre a pista, aguardando atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A gravidade dos ferimentos não foi divulgada até o momento.

As causas exatas do acidente ainda não foram esclarecidas. Testemunhas relataram que o motociclista trafegava pela ladeira no momento em que perdeu o controle da moto, possivelmente devido às condições do asfalto ou à sinalização, mas a versão será investigada pelas autoridades de trânsito.

A instalação do semáforo no cruzamento foi uma iniciativa recente da prefeitura com o objetivo de reduzir o número de colisões e atropelamentos no local, considerado crítico em termos de mobilidade urbana. Mesmo assim, o trecho continua gerando preocupação entre motoristas e pedestres pela inclinação acentuada e fluxo intenso de veículos.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) deve acompanhar o caso e avaliar a eficácia das medidas de sinalização implantadas na área.