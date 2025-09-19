Motociclista fica gravemente ferido em acidente na Pista da Raquete em Manaus

Notícias de Manaus – Um motociclista, cuja identidade ainda não foi revelada, ficou gravemente ferido em um acidente de trânsito ocorrido na manhã desta sexta-feira (19) na Pista da Raquete, localizada no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus.

PUBLICIDADE

De acordo com testemunhas, o motociclista estava a caminho do trabalho no Distrito Industrial quando o acidente aconteceu, resultando em ferimentos significativos.

Ele ficou agonizando no local até ser socorrido e levado a um hospital da capital amazonense. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

PUBLICIDADE

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Este incidente ressalta a importância de cuidados redobrados no trânsito, especialmente em vias movimentadas.

LEIA MAIS: Traficante mandou matar ‘Chefinho Cell’ após descobrir caso do empresário com sua mulher em Manaus, diz polícia

A comunidade local aguarda mais informações sobre a recuperação do motociclista e as possíveis causas do acidente.