Motociclista morre ao ser arremessado após ser atingido por carro em avenida de Manaus; veja

Notícias de Manaus – Um grave acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (20) resultou na morte do motociclista Marcelo Alencar Castro, de 30 anos. O incidente aconteceu por volta das 5h30, no cruzamento da Avenida Silves com a Rua Paranavaí, no bairro Cachoeirinha, na zona centro-sul.

De acordo com informações policiais, Marcelo foi atingido por um carro modelo Ônix que realizava uma conversão proibida no local.

Com o impacto, Marcelo foi arremessado de sua moto, não resistindo aos ferimentos graves. O motorista do automóvel permaneceu no local e alegou que a vítima teria avançado o sinal vermelho.

No entanto, as novas sinalizações na área indicavam que o motorista não deveria ter seguido em frente.

O trágico acidente levanta preocupações sobre a segurança no trânsito e a importância do respeito às regras de circulação.

A polícia segue investigando as circunstâncias do ocorrido, buscando esclarecer todos os detalhes que levaram a essa fatalidade.