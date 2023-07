Motociclista morre ao ser atingido por micro-ônibus em Manaus

Um homem, não identificado, morreu na madrugada deste domingo (9), em um acidente de trânsito no bairro Nova Floresta, na zona leste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima estava conduzindo uma motocicleta, quando acabou sendo atingida por um micro-ônibus. Com a batida, a moto foi parar debaixo do veículo e o condutor morreu na hora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a Polícia deve investigar as circunstâncias do acidente.

Redação AM POST