Motociclista morre após colidir com mureta na avenida das Torres

Jovem de 21 anos perdeu o controle da moto e morreu no local.

Por Fernanda Pereira

23/08/2025 às 12:51

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus – Um homem identificado como Janderley Lopes da Silva, de 21 anos, morreu na madrugada deste sábado (23) após perder o controle da motocicleta e colidir contra uma mureta de concreto na avenida das Torres, no conjunto Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

O acidente ocorreu por volta das 5h. De acordo com testemunhas, o impacto lançou o jovem para uma área de mata próxima à via. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima já estava sem vida.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais: Homem é executado a tiros em campo próximo a igreja na zona leste de Manaus

