Motociclista morre após colidir com muro de condomínio na Zona Oeste de Manaus

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima bateu no muro após perder o controle do veículo durante uma curva. O homem morreu instantaneamente.

Notícias de Manaus – Um motociclista, ainda não identificado, morreu na manhã deste domingo (21) após colidir com o muro de um condomínio residencial na Avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

