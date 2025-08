Motociclista morre após colisão contra caminhão de lixo na Zona Sul de Manaus

Notícias de Manaus – Na tarde deste sábado (2), um motociclista perdeu a vida em um grave acidente ocorrido na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Educandos, zona sul de Manaus. Segundo informações da polícia, o homem colidiu violentamente contra um caminhão de lixo enquanto trafegava pela via.

A perícia foi acionada para investigar as circunstâncias da colisão e deverá apurar se o motociclista estava em alta velocidade no momento do impacto. De acordo com a polícia, o condutor sofreu um ferimento grave na cabeça e fratura em uma das pernas, não resistindo aos ferimentos e morrendo ainda no local.

PUBLICIDADE

Leia também: Confusão generalizada é registrada no Manauara Shopping e assusta clientes; assista

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia para confirmação da causa da morte e para a identificação oficial do homem, cuja identidade ainda não foi divulgada.

As autoridades locais reforçam a importância do respeito às normas de trânsito, principalmente em avenidas movimentadas, para evitar acidentes fatais. O caso será investigado para determinar as responsabilidades e possíveis causas que levaram à tragédia.