Manaus

Motociclista morre após perder controle e bater contra mureta em Manaus

Vítima perdeu o controle da moto em curva e morreu no local após bater a cabeça.

Por Beatriz Silveira

17/08/2025 às 10:33

Notícias de Manaus – Uma mulher, ainda não identificada, morreu na manhã deste domingo (17) após sofrer um acidente de motocicleta na Avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, zona leste de Manaus. O acidente ocorreu por volta das 5h30, próximo ao Sesi Clube do Trabalhador, no sentido bairro/Centro.

De acordo com informações preliminares, a vítima perdeu o controle da motocicleta ao fazer uma curva, invadindo o canteiro central da via e colidindo contra uma mureta. Com o impacto, a mulher bateu a cabeça na estrutura e foi arremessada na avenida, não resistindo aos ferimentos e morrendo no local.

A perícia técnica esteve no local para analisar as circunstâncias do acidente e coletar informações que possam esclarecer o que provocou a perda de controle da motocicleta. Até o momento, não há detalhes sobre a idade ou a identidade da vítima.

Testemunhas relataram que o acidente aconteceu de forma rápida, e o impacto da colisão foi visível. Autoridades de trânsito reforçam que a atenção redobrada em curvas e velocidades compatíveis é essencial para evitar acidentes graves.

O caso segue sob investigação, e a polícia deve divulgar novas informações assim que a perícia concluir os procedimentos. A ocorrência reforça a necessidade de prudência nas vias urbanas, principalmente em horários de menor visibilidade.

