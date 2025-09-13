Motociclista morre em acidente causado por outro condutor que estava dando ‘grau’ em Manaus

Notícias de Manaus – Um acidente de trânsito ocorrido na manhã deste sábado (13) resultou na morte do motociclista Cícero dos Santos, na Avenida Ernesto Costa, no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus. A colisão envolveu duas motocicletas e chamou a atenção pela gravidade das circunstâncias.

PUBLICIDADE

De acordo com informações da perícia criminal, Cícero foi atingido por outra moto conduzida por um homem que, segundo relatos de testemunhas, estaria empinando o veículo no momento da batida, manobra conhecida como ‘grau’. Há também indícios de que o condutor pudesse estar sob efeito de álcool, o que pode ter contribuído para a perda de controle da moto.

O impacto foi fatal. A violência da colisão não deu chances de sobrevivência a Cícero, que morreu ainda no local. A vítima estava indo para o trabalho.

PUBLICIDADE

Leia mais: Motociclista morre em grave acidente na Avenida das Torres em Manaus

Apesar de os veículos terem sido movidos após o acidente, a equipe de peritos conseguiu reconstituir a dinâmica da ocorrência, confirmando que a imprudência do outro motociclista foi determinante para a tragédia.

O condutor envolvido no acidente foi socorrido com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado a uma unidade hospitalar. Sua identidade, no entanto, ainda não foi oficialmente divulgada pelas autoridades.

A Polícia Civil do Amazonas segue investigando o caso para esclarecer se o motociclista estava de fato embriagado e confirmar as responsabilidades pelo acidente.