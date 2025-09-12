Motociclista morre em colisão com carreta no Distrito Industrial em Manaus; Vídeo

Notícias de Manaus – Um acidente fatal chocou a capital amazonense na manhã desta sexta-feira (12) por volta das 6h, na Avenida General Rodrigo Otávio, no Distrito Industrial, próximo ao Studio 5.

Um motociclista, identificado como ‘Souza’, perdeu a vida após colidir com uma carreta que transportava contêineres.

A colisão foi intensa, resultando em ferimentos graves que levaram ao óbito da vítima no local. Autoridades policiais e de trânsito foram acionadas para acompanhar a ocorrência e realizar os procedimentos necessários.

Esse trágico acidente destaca a necessidade de maior atenção e segurança nas vias urbanas, especialmente em áreas movimentadas como o Distrito Industrial.

O impacto da colisão e a perda de uma vida jovem geram reflexões sobre as práticas de condução e a importância de respeitar as normas de trânsito.

As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para entender melhor o que aconteceu e determinar possíveis responsabilidades.

Esse é mais um triste capítulo na história do trânsito da cidade, que clama por medidas efetivas para garantir a segurança de todos os usuários das vias.