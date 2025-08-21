A notícia que atravessa o Brasil!

Motociclista morre em colisão com micro-ônibus na Zona Oeste de Manaus

O motorista do micro-ônibus, que transportava trabalhadores, não sofreu ferimentos.

Por Marcia Jornalist

21/08/2025 às 07:35 - Atualizado em 21/08/2025 às 07:44

Notícias de Manaus – Na madrugada desta quinta-feira (21), um grave acidente entre um micro-ônibus e uma motocicleta resultou na morte de Lucas Reis, um motociclista de apenas 27 anos.

O incidente ocorreu por volta das 2h30 no cruzamento da Avenida Brasil com a Coronel Teixeira, no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da Polícia Militar e da equipe de investigação do 19º Distrito Integrado de Polícia, Lucas estava trafegando pela Avenida Brasil, sentido Ponta Negra, quando avançou o sinal vermelho e colidiu com o micro-ônibus da empresa LMC, que se dirigia ao bairro Dom Pedro.

O impacto foi tão forte que a motocicleta foi lançada para uma via adjacente, deixando sinais de sangue no local.

O motorista do micro-ônibus, que transportava trabalhadores, não sofreu ferimentos. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou negativo para álcool, e foi ouvido pela polícia.

O condutor, que não teve a identidade revelada, responderá por homicídio culposo no trânsito e já foi liberado.

Os familiares de Lucas estiveram no local e na delegacia, onde receberam a motocicleta da vítima, que ficou completamente destruída. O jovem estava a caminho de casa, no bairro Lírio do Vale 2, quando ocorreu a tragédia.

