Motociclista morre em grave acidente na Avenida das Torres em Manaus

Notícias de Manaus – Um motociclista identificado como Josias Barroso morreu na noite desta sexta-feira (12) em um acidente de trânsito na Avenida das Torres, zona leste da capital amazonense.
Segundo relatos de testemunhas, Josias trafegava pela via quando um carro reduziu bruscamente a velocidade para acessar um posto de combustível. Ele perdeu o controle da motocicleta, caiu no asfalto e acabou sendo atropelado por outra moto que vinha logo atrás.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e um médico constatou o óbito no local. O segundo motociclista sofreu apenas ferimentos leves e dispensou atendimento hospitalar.
Equipes da perícia criminal e do Instituto Médico Legal (IML) estiveram na área para os procedimentos cabíveis. Até o momento, o carro que teria provocado o acidente não foi encontrado.
