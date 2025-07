Motociclista perde braço após ser atropelado por ônibus em Manaus; vídeo

Notícias de Manaus – Um grave acidente de trânsito deixou um motociclista gravemente ferido nesta segunda-feira (28), na rua Y, localizada no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. A vítima, que não teve a identidade divulgada, teve o braço arrancado após cair da moto e ser atingido por um micro-ônibus que trafegava na via.

Câmeras de segurança instaladas na região registraram o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver o motociclista perdendo o controle da direção ao tentar desviar de um buraco no asfalto. Com o desequilíbrio, ele caiu violentamente na pista justamente no instante em que o micro-ônibus passava pelo local. Por pouco, o homem não foi completamente atropelado.

Segundo relatos de testemunhas, o motociclista seguia em velocidade compatível com a via, mas se deparou com o buraco inesperado. A tentativa de desvio acabou sendo fatal, levando à queda e à amputação traumática do braço no impacto com o veículo.

Populares acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros. A vítima foi levada em estado grave para uma unidade hospitalar da capital, onde passou por uma cirurgia de emergência. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde do motociclista era considerado delicado, e ele seguia internado sob observação.

A ocorrência deve ser investigada pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat), que deve analisar as imagens e ouvir testemunhas para apurar as circunstâncias do acidente e eventuais responsabilidades.