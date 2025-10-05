Motociclista perde controle e colide com sarjeta em avenida de Manaus; veja vídeo

Notícias de Manaus – Um acidente envolvendo uma motocicleta provocou congestionamento na noite deste sábado (4), na avenida Max Teixeira, nas imediações do viaduto do Manoa, sentido bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus.

Segundo relatos de testemunhas, o motociclista teria perdido o controle após bater na sarjeta. Com a colisão, a motocicleta foi lançada para o meio da via e o condutor acabou caindo diretamente na pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e prestou socorro imediato ao homem no local. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.

O impacto do acidente refletiu diretamente no trânsito da região, que já costuma ser intenso no horário de pico. A ocorrência aumentou ainda mais a lentidão no fluxo de veículos, causando transtornos para motoristas que seguiam em direção à Cidade Nova.

Para organizar o tráfego e evitar novos registros de colisão, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados e permaneceram no trecho até a normalização da via.

O caso chamou a atenção de quem passava pelo local e reforça a necessidade de atenção redobrada no trânsito, especialmente em áreas de grande movimentação e tráfego intenso.