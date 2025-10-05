A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Motociclista perde controle e colide com sarjeta em avenida de Manaus; veja vídeo

Samu prestou atendimento no local.

Por Beatriz Silveira

05/10/2025 às 07:34

Ver resumo

Notícias de Manaus –  Um acidente envolvendo uma motocicleta provocou congestionamento na noite deste sábado (4), na avenida Max Teixeira, nas imediações do viaduto do Manoa, sentido bairro Cidade Nova, na zona norte de Manaus.

PUBLICIDADE

Segundo relatos de testemunhas, o motociclista teria perdido o controle após bater na sarjeta. Com a colisão, a motocicleta foi lançada para o meio da via e o condutor acabou caindo diretamente na pista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e prestou socorro imediato ao homem no local. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.

PUBLICIDADE

Leia também: Polícia investiga queda de mulher trans de varanda após encontro em Manaus

O impacto do acidente refletiu diretamente no trânsito da região, que já costuma ser intenso no horário de pico. A ocorrência aumentou ainda mais a lentidão no fluxo de veículos, causando transtornos para motoristas que seguiam em direção à Cidade Nova.

Para organizar o tráfego e evitar novos registros de colisão, agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados e permaneceram no trecho até a normalização da via.

O caso chamou a atenção de quem passava pelo local e reforça a necessidade de atenção redobrada no trânsito, especialmente em áreas de grande movimentação e tráfego intenso.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Hoje aprendi que à manifestação de carinho mais sincera é o de uma criança com Autismo! Estes anjos, tem a felicidade de ser veraz, não afetando-se com o meio.

Winaldario Santos

Últimas notícias

Polícia

Suspeito de 24 anos é detido por ameaçar e agredir companheira no interior do Amazonas

Vítima de 40 anos sofreu fratura após agressões em 26 de setembro.

há 33 minutos

Brasil

Brasil registra 14 casos confirmados de ingestão de metanol

SP confirma segunda vítima e lidera ocorrências.

há 1 hora

Brasil

Vendas de bebidas despencam após alerta por metanol

Vodca é a mais afetada.

há 2 horas

Manaus

Sem salários em dia, rodoviários aprovam greve por tempo indeterminado em Manaus

Sindicato quer 50% da frota em operação e aguarda regularização dos salários até 7/10.

há 3 horas

Amazonas

Cetam mantém abertas as inscrições para 5,7 mil vagas em cursos técnicos e especializações; saiba como participar

As inscrições devem ser realizadas até 9 de outubro.

há 3 horas