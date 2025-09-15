Motociclista por aplicativo morre após colisão com ônibus na zona leste de Manaus

Notícias de Manaus – Um motociclista por aplicativo, ainda não identificado, morreu em um acidente de trânsito na tarde desta segunda-feira (15), no bairro Armando Mendes, zona leste de Manaus. Ele colidiu com um ônibus do transporte público enquanto trafegava pela via. De acordo com informações preliminares, o motociclista levava uma passageira na garupa, também não identificada. Populares prestaram os primeiros socorros à mulher, enquanto o condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Imagens que circulam mostram a motocicleta envolvida na ocorrência: uma Yamaha YBR150 Factor ED, de cor vermelha, com placa QZW6C00. O material reforça o registro do cenário logo após a colisão, com a moto caída na pista e a movimentação de pessoas que tentavam ajudar até a chegada das autoridades.

A Polícia Militar foi acionada para atender à ocorrência e isolar a área, garantindo a segurança de quem passava pelo trecho. Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para realizar a remoção do corpo. As circunstâncias exatas do acidente ainda serão apuradas, e os órgãos competentes devem reunir depoimentos e demais informações para esclarecer a dinâmica do fato.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde da passageira, que foi socorrida por moradores antes da chegada da equipe policial. A identidade do motociclista também não foi divulgada. As investigações seguem em andamento para determinar responsabilidades e os fatores que levaram à colisão com o ônibus do transporte coletivo.