Motociclista que ficou ferido após acidente com ônibus morre em hospital de Manaus

Um motociclista, identificado apenas como Vinicius, morreu, nesta terça-feira (11), após se envolver em um acidente de trânsito na avenida das Flores, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. A motocicleta da vítima atingiu a traseira de ônibus de rota que estava parada na via.

De acordo com as informações, o ônibus teve uma pane mecânica e ficou estacionado na avenida. O motociclista trafegava normalmente na via, mas não percebeu a tempo que o outro veículo estava parada e acabou colidiu com a traseira do ônibus. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A vítima ainda chegou a ser encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, mas não resistiu. A empresa responsável pela rota não se pronunciou sobre qual seria o motivo da pane mecânica.

Redação AM POST