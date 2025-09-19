A notícia que atravessa o Brasil!

Motociclista se prende em fiação derrubada por caminhão e é socorrido em Manaus

Incidente ocorreu na Rua Miranda Leão após caminhão derrubar fios; vítima foi levada ao hospital.

Por Marcia Jornalist

19/09/2025 às 07:06

Notícias de Manaus – Um motociclista foi resgatado na noite desta quinta-feira (18) após se prender em uma fiação de energia e internet na Rua Miranda Leão, no Centro de Manaus.

O acidente ocorreu depois que um caminhão derrubou os fios durante a tarde, deixando-os soltos pela via.

De acordo com testemunhas, o motociclista não percebeu a fiação caída e acabou se engatando nos fios, sendo arremessado ao chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao Hospital da Zona Sul.

Equipes da Amazonas Energia e de prestadoras de serviços de internet chegaram ao local para realizar os reparos necessários na fiação danificada.

O incidente destaca a importância da manutenção adequada das redes de energia e internet, bem como a sinalização de áreas de risco, especialmente em vias movimentadas.

As autoridades locais foram notificadas para investigar as circunstâncias que levaram à queda da fiação e evitar que novos acidentes ocorram na região.

A situação gerou preocupação entre os moradores e motoristas que transitam pela área, ressaltando a necessidade de ações preventivas.

