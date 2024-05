Motociclista sofre acidente após atropelar cachorro no bairro Compensa em Manaus; veja

Notícias de Manaus – Um acidente de trânsito foi registrado na tarde deste sábado (4), na rua Oscar Borel, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus. Um motociclista ficou ferido e um cachorro morreu.

De acordo com testemunhas , o acidente aconteceu quando o condutor acabou atropelando o cachorro que estava atravessando a rua. O animal morreu no local e com o impacto, o motorista foi arremessado na via pública.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas realizaram o resgate do motociclista e o encaminharam à uma unidade hospitalar.

O trânsito no local ficou com retenção.

Veja:

Motociclista sofre acidente após atropelar cachorro no bairro Compensa em Manaus pic.twitter.com/rfmKmDvzga — AM POST (@portalampost) May 4, 2024

*Redação AM POST