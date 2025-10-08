A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Motociclista sofre acidente e deixa Av. Max Teixeira travada em Manaus

Carro parou na faixa de pedestres em frente à escola.

Por Beatriz Silveira

08/10/2025 às 19:27 - Atualizado em 08/10/2025 às 20:14

Ver resumo

Notícias de Manaus –  Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (8) em frente à Escola Estadual Júlio César de Morais Passos, localizada na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A colisão ocorreu na faixa de pedestres, quando um motociclista não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de um Chevrolet Cobalt, de placa NPA 0B71, que havia parado para permitir a travessia de pedestres.

PUBLICIDADE

De acordo com relatos de testemunhas, o condutor da motocicleta Yamaha Factor, de placa TSE4E44, seguia sozinho no momento da colisão. Após a batida, ele caiu no asfalto e ficou deitado, aparentando desorientação. Pessoas que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e tentaram prestar os primeiros socorros enquanto aguardavam a chegada da ambulância.

Testemunhas informaram que o motociclista apresentava sinais de confusão mental e alternava entre momentos de lucidez e sonolência. Apesar de não haver ferimentos aparentes em braços ou pernas, o impacto pode ter causado uma pancada na cabeça.

PUBLICIDADE

Leia também: Coronel Claudenir confronta vereador Salazar para que se posicione sobre Omar Aziz: “tá sendo marionete”

O trânsito no local ficou parcialmente lento por alguns minutos, até que o motociclista fosse atendido e removido para uma unidade hospitalar.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Amazonas

Hospital Público Veterinário do Amazonas atende 565 animais em três dias

Serviço por ordem de chegada exige RG, CPF, comprovante de residência e documento do pet.

há 24 minutos

Vídeos

Grupo cerca e esfaqueia homem na Av. Floriano Peixoto em Manaus

Vítima não identificada foi cercada por cerca de cinco homens.

há 1 hora

Brasil

SP confirma 5ª morte por intoxicação por metanol

Capital tem 16 casos.

há 2 horas

Política

Deputado Silas Câmara nega que vá se afastar do mandato para se dedicar a campanha eleitoral de Omar Aziz

Parlamentar afirma que rumores sobre licença de três meses não procedem.

há 2 horas

Brasil

Bolsonaro pede autorização a Moraes para receber barbeiro em casa

Requerimento cita serviços exclusivos de barbearia, com respeito às restrições do STF, e identifica o profissional como Charlinston Borges Fernandes.

há 3 horas