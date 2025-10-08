Motociclista sofre acidente e deixa Av. Max Teixeira travada em Manaus

Notícias de Manaus – Um acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (8) em frente à Escola Estadual Júlio César de Morais Passos, localizada na Avenida Max Teixeira, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. A colisão ocorreu na faixa de pedestres, quando um motociclista não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de um Chevrolet Cobalt, de placa NPA 0B71, que havia parado para permitir a travessia de pedestres.

De acordo com relatos de testemunhas, o condutor da motocicleta Yamaha Factor, de placa TSE4E44, seguia sozinho no momento da colisão. Após a batida, ele caiu no asfalto e ficou deitado, aparentando desorientação. Pessoas que passavam pelo local acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e tentaram prestar os primeiros socorros enquanto aguardavam a chegada da ambulância.

Testemunhas informaram que o motociclista apresentava sinais de confusão mental e alternava entre momentos de lucidez e sonolência. Apesar de não haver ferimentos aparentes em braços ou pernas, o impacto pode ter causado uma pancada na cabeça.

O trânsito no local ficou parcialmente lento por alguns minutos, até que o motociclista fosse atendido e removido para uma unidade hospitalar.