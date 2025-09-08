Motociclista sofre grave acidente com fraturas expostas na Avenida Constantino Nery em Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta segunda-feira, 8, uma motociclista sofreu um grave acidente no cruzamento da Avenida Constantino Nery com a Rua Loris Cordovil, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. O ocorrido foi registrado em frente ao restaurante Picanha Mania.

Testemunhas relataram que a vítima apresentava fraturas expostas nas duas pernas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado prontamente e encaminhou a mulher a um hospital da capital. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

Há suposições de que a motociclista tenha se envolvido em uma colisão com uma viatura no local, mas essa informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e guardinhas estiveram no local para controlar o trânsito, que ficou parcialmente interrompido devido ao acidente.

Os agentes trabalharam para organizar o fluxo de veículos e facilitar o atendimento de emergência.

A causa exata do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades competentes.

O episódio reforça a necessidade de atenção redobrada no trânsito, principalmente em cruzamentos movimentados da cidade.