A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Motociclista sofre grave acidente com fraturas expostas na Avenida Constantino Nery em Manaus

Vítima foi socorrida pelo SAMU após colisão em frente ao restaurante Picanha Mania, no bairro Flores.

Por Marcia Jornalist

08/09/2025 às 13:07 - Atualizado em 08/09/2025 às 13:19

Ver resumo

Notícias de Manaus – Na manhã desta segunda-feira, 8, uma motociclista sofreu um grave acidente no cruzamento da Avenida Constantino Nery com a Rua Loris Cordovil, no bairro Flores, zona centro-sul de Manaus. O ocorrido foi registrado em frente ao restaurante Picanha Mania.

PUBLICIDADE

Testemunhas relataram que a vítima apresentava fraturas expostas nas duas pernas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado prontamente e encaminhou a mulher a um hospital da capital. Até o momento, não há informações oficiais sobre seu estado de saúde.

Há suposições de que a motociclista tenha se envolvido em uma colisão com uma viatura no local, mas essa informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.

Equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e guardinhas estiveram no local para controlar o trânsito, que ficou parcialmente interrompido devido ao acidente.

PUBLICIDADE

Os agentes trabalharam para organizar o fluxo de veículos e facilitar o atendimento de emergência.

A causa exata do acidente ainda está sendo investigada pelas autoridades competentes.

LEIA MAIS: Vídeo mostra grupo de homens em ato sexual na Ponta Negra em Manaus e provoca críticas

O episódio reforça a necessidade de atenção redobrada no trânsito, principalmente em cruzamentos movimentados da cidade.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo não limita as pessoas. Mas o preconceito sim, ele limita a forma com que as vemos e o que achamos que elas são capazes.

Letícia Butterfield

Últimas notícias

Caiu na rede é post!

Patixa Teló surta em aeroporto e ameaça Márcia Dantas: “Eu vou te matar”

Após participação no Rancho do Maia, Patixa foi filmada em briga com irmã e em confronto verbal com Márcia Dantas.

há 10 minutos

Brasil

Lula dividiu palco com presa por tráfico na Favela do Moinho; vídeo

Mãe e filha ligadas ao tráfico foram saudadas durante evento do governo federal que lançou programa habitacional.

há 14 minutos

Brasil

Bolsonaro não deve comparecer ao STF para restante do julgamento, diz defesa

Assim como na semana passada, Bolsonaro não deve comparecer presencialmente ao Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar as sessões.

há 29 minutos

Política

Vereador petista, Zé Ricardo alfineta Capitão Carpê por defender anistia a Bolsonaro

As falas de Zé Ricardo ocorreram logo após as declarações do Capitão Carpê em defesa da anistia do ex-presidente

há 32 minutos

Política

Capitão Carpê defende anistia a Bolsonaro e ataca ações de Moraes: “Isso não chega perto de Justiça, é vingança”

O vereador parlamentar atacou as ações do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e declarou que o magistrado é movido por vingança.

há 47 minutos