Motociclista tenta desviar de lombada e colide contra ônibus em Manaus

Redação AM POST

Um motociclista de 22 anos, ficou ferido após um acidente envolvendo um transporte coletivo da linha 446, nesta terça-feira (9), na Avenida Nepal, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, o jovem tentou desviar de uma lombada, e acabou colidindo de frente com o ônibus, que trafegava no sentido contrário.

A moto parou embaixo do coletivo. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), e levado a uma unidade de saúde da Zona Norte de Manaus.

O motorista do ônibus fugiu do local, após ser ameaçado por populares. Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista.