Motociclista vai parar debaixo de ônibus em acidente na avenida Darcy Vargas em Manaus; assista

Um acidente envolvendo um motociclista e um ônibus do transporte coletivo urbano foi registrado nesta quinta-feira (14), na avenida Darcy Vargas, no bairro Parque 10 de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Durante o acidente, o motociclista acabou indo parar embaixo do ônibus coletivo. As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas.

O homem foi socorrido por agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado à uma unidade hospitalar. Não há informações do estado de saúde dele.

Veja momento em que motociclista é socorrido:

Motociclista vai parar debaixo de ônibus em acidente na avenida Darcy Vargas pic.twitter.com/lfhcTRqW2q — AM POST (@portalampost) September 15, 2023

As ocorrências de acidentes envolvendo motociclistas preocupam as autoridades. De Janeiro a Agosto deste ano, foram registrados pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) 77 acidentes de trânsito fatais envolvendo motociclistas. O número subiu se comparado ao mesmo período do ano passado onde foram registrada 62 ocorrências fatais.

Suyanne Lima – Redação AM POST*