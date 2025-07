Motociclista vai parar embaixo de caminhão de refrigerantes durante acidente em Manaus

Notícias de Manaus – Na manhã desta segunda-feira (21), um grave acidente ocorreu na Av. Santos Dumont, na zona oeste de Manaus, envolvendo o motociclista Mário Peixoto Farias Neto, de 36 anos. A colisão aconteceu por volta das 8h30, nas proximidades do aeroporto, enquanto Mário se dirigia ao trabalho.

Ele pilotava uma motocicleta Factor, de placa QZK8H45, quando colidiu com um caminhão baú da empresa Santa Claudia. O impacto foi tão forte que Mário caiu do veículo e rolou para debaixo do caminhão, resultando em ferimentos graves.

Equipes do Samu foram rapidamente acionadas e transportaram Mário para o Hospital João Lúcio, localizado na zona leste, onde ele receberá atendimento médico. O motorista do caminhão, um homem de 41 anos, permaneceu no local do acidente, prestando apoio à vítima até a chegada dos socorristas.

A empresa responsável pelo caminhão informou que tomará as devidas providências e arcará com os custos relacionados aos prejuízos da vítima. A ocorrência gerou preocupação na comunidade local, que aguarda atualizações sobre a condição de Mário e o desenrolar das investigações sobre o acidente.