Motociclista vai parar embaixo de micro-ônibus no bairro Alvorada, em Manaus

Notícias de Manaus – Um acidente de trânsito ocorreu na manhã desta quinta-feira (2) na Rua 1, no bairro Alvorada, região centro-oeste de Manaus, envolvendo uma motocicleta e um micro-ônibus.

As informações indicam que a moto ficou presa embaixo do veículo maior após a colisão.

O local do acidente está com o trânsito bastante complicado, com engarrafamentos se formando nas imediações do Supermercado FD. Equipes de emergência foram acionadas e estão no local, mas ainda não há informações confirmadas sobre possíveis vítimas.

As autoridades de trânsito do Instituto de Mobilidade Urbana (IMMU) estão trabalhando para controlar a situação e orientar os motoristas. A polícia também foi chamada para investigar as circunstâncias do acidente.

Apesar da gravidade da colisão, não foram divulgados detalhes sobre a condição dos envolvidos.

Mais informações serão disponibilizadas à medida que as investigações avançam e as autoridades coletam dados adicionais sobre o incidente.