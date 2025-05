Motociclistas ficam feridos após colisão com carro na zona oeste de Manaus

Notícias de Manaus – Dois motociclistas ficaram feridos após serem atingidos por um carro na noite desta quarta-feira (7), na Avenida Coronel Teixeira, localizada no bairro Nova Esperança, zona oeste de Manaus. O acidente aconteceu por volta das 20h e mobilizou equipes de resgate e populares que estavam no local.

De acordo com relatos de testemunhas, a colisão ocorreu quando uma motorista tentou realizar um retorno proibido na via, manobra considerada irregular e de alto risco. Nesse momento, os motociclistas que trafegavam pela avenida acabaram atingidos e foram arremessados ao solo com o impacto.

Apesar do ocorrido, a motorista permaneceu no local e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), prestando os primeiros socorros até a chegada da equipe médica. As vítimas foram imobilizadas e encaminhadas a uma unidade hospitalar da capital com ferimentos, cujo estado de saúde não foi divulgado.

Agentes de trânsito também estiveram no local para controlar o fluxo de veículos e registrar a ocorrência. O caso será investigado para apurar as responsabilidades e se houve negligência por parte da condutora.

O incidente serve de alerta para a importância de respeitar as regras de trânsito, especialmente em avenidas com grande fluxo de veículos, onde manobras proibidas podem causar acidentes graves.