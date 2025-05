Motorista bebado que atropelou atletas passa por audiência de custódia em Manaus

Notícias de Manaus – Um trágico incidente marcou a manhã desta quinta-feira (1º), em Manaus, quando cinco atletas foram atropelados durante uma corrida de rua realizada em celebração ao Dia do Trabalhador. O acidente ocorreu na estrada da Ponta Negra, localizada na zona oeste da capital amazonense.

Segundo informações da Polícia Civil, o motorista responsável pelo atropelamento foi submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de bebida alcoólica. O delegado Ivo Martins, titular do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), afirmou que o condutor será apresentado em audiência de custódia nesta sexta-feira (2), por volta das 14h, no Fórum Ministro Henoch Reis.

Entre as vítimas, todas do sexo masculino, está Emanuel Fernandes, de 26 anos, que faleceu na manhã desta sexta-feira. As autoridades ainda não divulgaram informações detalhadas sobre o estado de saúde dos demais envolvidos no acidente.

O caso causou grande comoção entre os participantes do evento esportivo e a comunidade local. O motorista poderá responder por homicídio culposo – quando não há intenção de matar – e, se condenado, pode receber uma pena de até 8 anos de prisão.

As investigações seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias do ocorrido. O episódio reforça o alerta sobre os perigos da combinação entre direção e consumo de álcool, especialmente em vias públicas com movimentação de pedestres e atletas.