Motorista cai com carro em igarapé na avenida Brasil e sai ileso em Manaus; veja vídeo

Imagens que circulam nas redes sociais registram o carro parcialmente submerso entre água e lama.

Por Beatriz Silveira

28/09/2025 às 06:57

Notícias de Manaus –  Um motorista, que não teve a identidade revelada, levou um grande susto na noite deste sábado (27) ao cair com o próprio carro no igarapé localizado na avenida Brasil, no bairro Compensa, zona oeste de Manaus. O condutor estava sozinho no veículo no momento do incidente e conseguiu sair ileso, deixando o local por meios próprios.

Imagens que circulam nas redes sociais registram o carro parcialmente submerso entre água e lama. Nos vídeos, é possível observar que o veículo permanece com parte da carroceria visível, enquanto a correnteza e o terreno encharcado tornam a cena ainda mais preocupante para quem passa pela região. Apesar do impacto e do risco de afogamento, a vítima conseguiu deixar o carro antes da chegada das autoridades.

Até agora, não há informações oficiais sobre as circunstâncias que levaram o homem a perder o controle da direção. Não foram divulgados detalhes sobre possíveis falhas mecânicas, condições da via ou qualquer outro fator que possa ter contribuído para a queda no igarapé. Também não há confirmação sobre o horário exato do acidente, além de que ocorreu durante a noite de sábado.

O episódio chamou a atenção de moradores e motoristas que trafegam pela avenida Brasil, uma das vias mais movimentadas da zona oeste. A situação reforça a necessidade de cautela ao dirigir na área, sobretudo em trechos próximos a igarapés, onde qualquer deslize pode resultar em ocorrências como a registrada neste fim de semana.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura.

