Motorista cochila ao volante e derruba poste na Avenida das Torres

O incidente também interrompeu o fornecimento de energia na região do bairro Aleixo.

Por Fernanda Pereira

16/08/2025 às 12:41

Motorista cochila ao volante e derruba poste na Avenida das Torres

Foto: Reprodução

Notícias de Manaus Um acidente de trânsito por volta das 4h50 deste sábado (16) na Avenida das Torres, zona norte de Manaus, resultou na derrubada de um poste de energia elétrica e no bloqueio total da via. O incidente também interrompeu o fornecimento de energia na região do bairro Aleixo.

De acordo com informações preliminares, o motorista de um veículo modelo Argo vermelho cochilou ao volante, perdeu o controle do carro e colidiu violentamente contra o poste, derrubando a estrutura. No momento do acidente, o veículo estava ocupado por dois homens, mas ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde deles. O carro ficou com perda total devido ao impacto.

O poste derrubado ficou atravessado sobre a pista, impedindo a passagem de veículos. Agentes de trânsito foram acionados e orientaram os motoristas a fazer um retorno próximo e evitar a área até a liberação da via. Equipes da concessionária de energia trabalharam na substituição do poste e no restabelecimento do fornecimento elétrico.

O acidente causou congestionamento na região durante a manhã, e a causa exata do ocorrido segue sob investigação pelas autoridades competentes.

