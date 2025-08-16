Motorista cochila ao volante e derruba poste na Avenida das Torres

Notícias de Manaus – Um acidente de trânsito por volta das 4h50 deste sábado (16) na Avenida das Torres, zona norte de Manaus, resultou na derrubada de um poste de energia elétrica e no bloqueio total da via. O incidente também interrompeu o fornecimento de energia na região do bairro Aleixo.

De acordo com informações preliminares, o motorista de um veículo modelo Argo vermelho cochilou ao volante, perdeu o controle do carro e colidiu violentamente contra o poste, derrubando a estrutura. No momento do acidente, o veículo estava ocupado por dois homens, mas ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde deles. O carro ficou com perda total devido ao impacto.

O poste derrubado ficou atravessado sobre a pista, impedindo a passagem de veículos. Agentes de trânsito foram acionados e orientaram os motoristas a fazer um retorno próximo e evitar a área até a liberação da via. Equipes da concessionária de energia trabalharam na substituição do poste e no restabelecimento do fornecimento elétrico.

O acidente causou congestionamento na região durante a manhã, e a causa exata do ocorrido segue sob investigação pelas autoridades competentes.