Motorista colide contra poste após tentar beijar mulher enquanto dirigia e deixa moradores sem energia no bairro Lírio do Vale

Um motorista, perdeu o controle do veículo e bateu com o carro em um poste de iluminação na manhã deste domingo (3), na Avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, o motorista tentou beijar uma mulher que estava no banco do passageiro, momento em que aconteceu o acidente.

Durante o ocorrido, um motociclista ficou ferido pois precisou se jogar da moto para não ser eletrocutado. Fios de Internet, telefonia e energia foram destruídos.

A concessionária de energia foi acionada e os reparos devem durar aproximadamente 4h.

O condutor foi agredido por populares e posteriormente levado para a delegacia, para prestar esclarecimentos e arcar com os prejuízos que estão estimados em R$ 3 mil.